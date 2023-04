Strategischer US-Bomber B-52H nimmt an gemeinsamer Luftübung mit Südkorea teil

Photo : YONHAP News

Ein strategischer US-Bomber vom Typ B-52H hat an einer gemeinsamen Luftübung mit der südkoreanischen Luftwaffe über der koreanischen Halbinsel teilgenommen.Das gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt.Zum Einsatz kamen auch F-35A-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe und US-Kampfjets der Typen F-35B und F-16.Der Einsatz einer B-52H über der koreanischen Halbinsel erfolgte einen Monat nach dem letzten Mal am 6. März.Laut dem Verteidigungsministerium wurde geübt, einem strategischen Bomber in der Luft Deckung zu geben. Der Schwerpunkt sei darauf gelegt worden, die Interoperabilität zwischen den Luftwaffen Südkoreas und der USA sowie die Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer Operationen zu verstärken.Der strategische Bomber B-52H zähle neben den nuklear getriebenen Flugzeugträgern zu den repräsentativen strategischen Ressourcen der USA. Die Verlegung wichtiger strategischer Ressourcen der USA zur koreanischen Halbinsel in kurzen Zeitabständen zeige die Entschlossenheit der USA für die Verteidigung der Republik Korea. Auch präsentiere man sich hinsichtlich der erweiterten Abschreckung tatkräftiger, beurteilte das Ministerium. In dem Zusammenhang verwies das Ressort auch auf die Ankunft eines atomgetriebenen US-Flugzeugträgers letzte Woche in Südkorea.