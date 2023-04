Südkorea veranstaltet im Mai Duty-Free Festival

Photo : YONHAP News

Die Regierung veranstaltet im Mai den ganzen Monat hindurch das „Korea Duty-Free FESTA 2023“, um den Binnenkonsum anzukurbeln.Das gab die Zollbehörde Korea Customs Service am Donnerstag bekannt. Ein landesweites Festival für zollfreies Einkaufen werde veranstaltet, um in der Reisehochsaison Reisen ausländischer Touristen nach Südkorea und den Binnenkonsum zu fördern.Alle 15 Duty-Free-Shops im Land, darunter in Incheon, Seoul, Busan und Jeju, werden daran teilnehmen und Rabatte von bis zu 20 Prozent und Werbegeschenke anbieten.Die Zollbehörde will in Ankunftshallen, Unterkünften und öffentlichen Verkehrsmitteln eine „Duty Free Shopping-Landkarte“ anbringen, auf der touristische Attraktionen und die Standorte von Duty-Free-Läden im ganzen Land markiert sind.