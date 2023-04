Südkorea will 160 Billionen Won für F&E auf Gebieten Halbleiter, Displays und Batterien investieren

Photo : KBS News

Die Regierung will in den drei wichtigsten Technologiebereichen Südkoreas, Halbleiter, Displays und Batterien der nächsten Generation, 100 Schlüsseltechnologien der Zukunft auswählen und diese intensiv fördern.Eine entsprechende Forschungs- und Entwicklungsstrategie für den sogenannten Super-gap im Bereich der drei wichtigsten Technologien präsentierte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Donnerstag gemeinsam mit zuständigen Ministerien.Halbleiter, Displays und Batterien der nächsten Generation stellten Technologien dar, die die koreanische Wirtschaft auf der Grundlage hervorragender Fähigkeiten des Privatsektors gestützt hätten, sagte Wissenschaftsminister Lee Jong-ho. Südkorea werde seine F&E-Investitionen durch die öffentlich-private Zusammenarbeit weiter verstärken, um sich auch künftig in den drei wichtigsten Technologiebereichen mit einer Winner-take-all-Struktur Super-gap-Technologien von Weltrang zu sichern.Die Strategie ist ein Detailplan der „New Growth Strategy 4.0“, eine Wachstumsstrategie, die die Regierung im Februar präsentiert hatte.Die Regierung kündigte an, zunächst insgesamt 160 Billionen Won (120 Milliarden Dollar) in die Forschung und Entwicklung in den drei wichtigsten Technologiebereichen zu investieren. 156 Billionen Won davon sollen vom Privatsektor aufgewendet werden, 4,5 Billionen Won von der Regierung.