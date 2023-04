Yoon wird vor US-Kongress Rede halten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird bei seinem Staatsbesuch in den USA Ende April eine Rede vor dem Kongress halten.Beim Empfang einer Delegation des US-Kongresses, die nach Südkorea reiste, erhielt Yoon eine Einladung zu einer Rede vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus.Die Einladung zur ersten Rede eines südkoreanischen Präsidenten vor dem US-Kongress seit zehn Jahren akzeptierte Yoon auf der Stelle.Präsident Yoon habe gesagt, es freue ihn, zu dem besonderen Anlass des 70. Jubiläums des Bündnisses zwischen den USA und Südkorea auf dem Podium des US-Kapitols zu stehen und eine historische Rede zu halten, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit.Wie verlautete, werde Yoon am Tag nach dem Spitzentreffen mit US-Präsident Joe Biden vor dem Kongress reden. Es wird erwartet, dass er die Bedeutung des US-südkoreanischen Bündnisses hervorheben wird.Yoon betonte auch bei einer Sitzung zu den Staatsaufgaben in den Bereichen Auswärtiges und Sicherheit die Notwendigkeit der tri- und bilateralen Kooperation mit den USA und Japan.Von der Kooperation bei der militärischen Sicherheit bis zur Kooperation bei Lieferketten und Technologie, die Solidarität mit den Ländern, die gemeinsame Werte teilten, stelle eine Existenzfrage dar, sagte er. Im Mittelpunkt der Diplomatie Südkoreas stehe schließlich die Wirtschaft.Yoon sagte, da die Kooperation auf dem Gebiet Spitzenwissenschaft und -technologie im Paket (mit der Sicherheit) erfolge, hätten Diplomatie und Sicherheit einen direkten Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bürger.Damit erklärte er quasi erneut, dass die Verbesserung der Beziehungen mit Japan unerlässlich sei. Wie verlautete, habe er die umstrittene Angelegenheit des Imports von Fischereiprodukten aus Japan nicht zur Sprache gebracht.In Bezug auf Nordkorea forderte Yoon, die Realität der Menschenrechtslage in Nordkorea weit bekannt zu machen. Das Vereinigungsministerium wurde zu einer psychologischen Kriegsführung gegen Spionageaktivitäten aufgefordert.