Außenministerium macht 360.000-seitige diplomatische Dokumente öffentlich zugänglich

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat heute etwa 360.000 Seiten aus diplomatischen Dokumenten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.Es geht um die Freigabe von wenigstens 30 Jahre alten diplomatischen Dokumenten.Bei den diesmal freigegebenen Urkunden handelt es sich in erster Linie um Dokumente aus dem Jahr 1992, dem Jahr nach der Veröffentlichung der Gemeinsamen Erklärung zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch Süd- und Nordkorea. Sie enthalten Angaben über das erste hochrangige Gespräch zwischen Nordkorea und den USA und die Inspektion nordkoreanischer Nuklearanlagen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA).Dazu zählen auch Telegramme im Zusammenhang mit der Flucht süd- und nordkoreanischer Botschaftsmitarbeiter aus Somalia im Jahr 1991, die in dem Film „Escape from Mogadishu“ von 2021 behandelt wurde.Die freigegebenen Dokumente können im Diplomatischen Archiv in Seoul eingesehen werden. Ende April sollen Anfragen und Einsichtnahmen auch online möglich sein, ein entsprechendes System hierfür befindet sich noch im Aufbau.Das Außenministerium hat seit 1994 bisher 30 Mal diplomatische Dokumente zugänglich gemacht, die insgesamt fünf Millionen Seiten umfassen.