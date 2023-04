Minister: Südkorea, USA und Japan halten diesen Monat Sicherheitsgespräche ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan werden laut dem südkoreanischen Verteidigungsminister noch in diesem Monat trilaterale Sicherheitsgespräche auf der Ebene von Abteilungsleitern abhalten.Verteidigungsminister Lee Jong-sup bejahte heute während einer Sitzung des parlamentarischen Verteidigungsausschusses die Frage eines Abgeordneten, ob ein trilaterales Sicherheitstreffen im April stattfinde, an dem der stellvertretende Minister für nationale Verteidigungspolitik teilnehme.Lee ging nicht näher darauf ein, welche Angelegenheiten auf der Tagesordnung des Treffens stehen werden. Es wird jedoch mit Erörterungen gerechnet, wie auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen reagiert werden kann.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hatte Anfang März berichtet, dass sich Südkorea, die USA und Japan über die Abhaltung trilateraler Verteidigungsgespräche (DTT) im April in den USA abstimmen würden. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hatte jedoch den Termin nicht offiziell bestätigt.Beim Dreier-Gipfel im vergangenen November in Phnom Penh war vereinbart worden, Daten über Warnungen vor nordkoreanischen Raketen in Echtzeit auszutauschen.