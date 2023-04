Politik Regierungs- und Oppositionsabgeordnete werden Yoon bei USA-Besuch begleiten

Eine Delegation von Abgeordneten des Regierungs- und des Oppositionslagers wird Präsident Yoon Suk Yeol bei seinem Staatsbesuch in den USA Ende April begleiten.



Die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, teilte heute mit, Abgeordnete würden beim USA-Besuch von Präsident Yoon als "spezielles Gefolge" mitreisen. Man erwarte, dass die Parlamentarier für die nationalen Interessen eine nicht geringe Rolle gegenüber dem US-Kongress, der Regierung und dem Volk spielen werden.



Es wird erwartet, dass die Abgeordnetendelegation bei Yoons Rede vor dem US-Kongress am 27. April oder seinem Treffen mit Kongressvertretern anwesend sein wird, um eine Abgeordneten-Diplomatie zu betreiben.



Auch wird erwartet, dass viele Unternehmer mit Yoon in die USA reisen werden.



Der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit zwölf Jahren erfolgt, während die Wirtschaftssicherheit inmitten der globalen Lieferkettenkrise als wichtiger denn je betrachtet wird. Deshalb gilt es als möglich, dass eine große Wirtschaftsdelegation gebildet wird.



Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich die Chefs der vier größten Unternehmensgruppen Südkoreas, darunter der Vorsitzende von Samsung Electronics Lee Jae-yong, wieder an der Sales-Diplomatie beteiligen werden. Sie hatten Yoon auf seiner Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz im Januar sowie beim Japan-Besuch im März begleitet.