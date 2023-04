Fußball: Südkorea rutscht auf Platz 27 des FIFA-Rankings ab

Photo : YONHAP News

Südkorea ist in der FIFA-Weltrangliste der Männer auf Platz 27 zurückgefallen.Laut dem am Donnerstag vom Weltfußballverband FIFA veröffentlichten Ranking der Männer landete Südkorea mit 1.536,01 Punkten auf Platz 27.Damit verschlechterte sich Südkorea um zwei Ränge, nachdem es im Dezember letzten Jahres Platz 25 belegt hatte. Damals war Südkorea bis ins Achtelfinale der WM in Katar gekommen.Die südkoreanische Nationalelf spielte unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann im März einmal Unentschieden und verlor ein Spiel.Unter den Mitgliedern des Asiatischen Fußballverbandes AFC steht Südkorea an dritthöchster Stelle. Japan führt in dieser Wertung auf Platz 20, dahinter folgt Iran auf Platz 24.Die Weltrangliste führt nun Argentinien mit 1.840,93 Punkten an.