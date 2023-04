Samsung Electronics verbucht im Auftaktquartal Gewinnrückgang von 96 Prozent

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal infolge der verschlechterten Geschäftslage bei Speicherchips einen starken Gewinnrückgang von fast 96 Prozent verbucht.Der Elektronikriese räumte erstmals offiziell ein, dass die Produktion gedrosselt werde.Samsung gab heute bekannt, dass sein Betriebsgewinn in den ersten drei Monaten dieses Jahres nach vorläufigen Schätzungen um 95,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 600 Milliarden Won oder 455 Millionen Dollar geschrumpft sei.Es ist das erste Mal seit dem Auftaktquartal 2009, dass der Betriebsgewinn von Samsung Electronics in einem Quartal eine Billion Won unterschritt.Der Quartalsumsatz schrumpfte um 19 Prozent im Vorjahresvergleich auf 63 Billionen Won oder knapp 48 Milliarden Dollar.Samsung führte das deutlich verschlechterte Ergebnis auf eine anhaltend schwache IT-Nachfrage zurück.In Bezug auf Speicherchips hieß es, dass das Unternehmen sich nach eigener Einschätzung eine ausreichende Menge gesichert habe, um auf künftige Nachfrageschwankungen reagieren zu können. Das Unternehmen sei dabei, die Produktion auf ein sinnvolles Niveau herunterzufahren.Samsung hatte bisher an der Position festgehalten, dass es eine Produktionsdrosselung nicht geben werde.