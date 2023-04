Unabhängigkeitskämpfer Hwang Ki-hwan wird als Koreaner registriert

Photo : YONHAP News

100 Jahre nach dem Tod eines koreanischen Unabhängigkeitskämpfers wird eine öffentliche Urkunde ausgestellt, damit er offiziell als Staatsbürger der Republik Korea anerkannt wird.Es geht um Hwang Ki-hwan, der Vorbild für die Hauptfigur Eugene Choi in der erfolgreichen Fernsehserie „Mr. Sunshine“ aus dem Jahr 2018 ist.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte am Freitag mit, die Registrierung des Familienstandes von Hwang abgeschlossen zu haben. Da er keine Nachfahren habe, sei er unregistriert geblieben.Hwang wanderte noch vor der Einführung der Regelungen über Zivilsachen von Koreanern im Jahr 1912 aus, um sich in der Unabhängigkeitsbewegung zu engagieren. Daher war er nicht in offiziellen Registern der Republik Korea verzeichnet.Während seines Studiums in den Vereinigten Staaten kämpfte Hwang als US-Soldat im Ersten Weltkrieg. Er gründete 1920 als Propaganda-Leiter einer koreanischen Propagandagruppe in Paris eine Zeitschrift, um andere Länder auf die Notwendigkeit der Unabhängigkeit Koreas aufmerksam zu machen.Er starb im Jahr 1923 in New York an den Folgen einer Herzerkrankung. Ihm wurde 1995 ein Verdienstorden für die Staatsgründung verliehen.Gemäß einer Einigung zwischen dem Ministerium und dem Friedhof Mount Olivet Cemetery in New York, wo er bestattet wurde, werden Hwangs sterbliche Überreste am 10. April, 100 Jahre nach seinem Tod, nach Südkorea überführt.