US-Vizepräsidentin Kamala Harris besucht Solarfabrik von Hanwha Q Cells in Georgia

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat eine Solarfabrik des südkoreanischen Unternehmens Hanhwa Q Cells in Atlanta im Bundesstaat Georgia besucht.Dort verkündete sie am Donnerstag ein Geschäft zwischen der Tochter von Hanhwa Solutions und dem Unternehmen Summit Ridge Energy aus Virginia, wonach Tausende von Haushalten und Unternehmen in den USA mit Millionen von Solarmodulen versorgt werden sollen.Vor allem sollten diejenigen damit versorgt werden, die bislang Schwierigkeiten bei deren Nutzung gehabt hätten, darunter beispielsweise Haushalte mit wenig Einkommen.Nach dem Vertrag werden beide Unternehmen 2,5 Millionen Solarmodule herstellen, die 1,2 Gigawatt Strom für schätzungsweise 140.000 Haushalte und Unternehmen produzieren könnten.Es handele sich um das größte Projekt für Solarmodule für die Öffentlichkeit. Dieses sei Teil der Politik für "Investitionen in Amerika" der Biden-Regierung, so Harris.Hanwha Solutions hatte im Januar Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar angekündigt. Das Geld soll in die Erweiterung des Werkes in Dalton, Georgia sowie den Bau einer weiteren Fabrik nahe Cartersville fließen. Q Cells erwartet, dass es bis 2027 rund 30 Prozent des Bedarfs an Solarmodulen in den USA decken kann.