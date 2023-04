Südkoreas Nuklearunterhändler wirft Nordkorea Einnahme von Opferrolle vor

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearproblematik hat Nordkorea scharf dafür kritisiert, „schamlos das Opfer zu spielen“.Man werde wirksam auf Nordkoreas weitere Provokationen reagieren und das Land von Geldquellen für illegale Aktivitäten abschneiden, sagte Kim Gunn heute beim trilateralen Treffen der Chef-Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans in Seoul.Kim sagte, es freue ihn, dass die Chef-Nuklearunterhändler der drei Länder eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen würden, in der die Wichtigkeit der vollständigen Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, einschließlich einer über die Rückführung nordkoreanischer Arbeiter im Ausland, unterstrichen werde.Kim warf Nordkorea vor, die gesamte Weltgemeinschaft zu belästigen. Trotzdem spiele das Land auf unverschämte Weise das Opfer in der aussichtslosen Hoffnung, Sympathie zu erlangen.Nordkorea führe sein Volk in die Irre, indem es Atomwaffen quasi als „Zauberstab“ darstelle, mit dem alle Probleme gelöst werden könnten. Im Gegenteil sei Nordkoreas Besessenheit von Nuklearwaffen ein Bumerang der Selbstvernichtung, der die Zukunft der Nordkoreaner zerstöre, sagte Kim weiter.Er fügte hinzu, dass es überhaupt keine Anzeichen dafür gebe, dass das nordkoreanische Regime die richtige Entscheidung für sein Volk treffen werde. Er forderte, dafür zu sorgen, dass Nordkorea für seine Provokationen unbedingt einen Preis zahlen müsse.Das trilaterale Präsenztreffen zwischen Kim und seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Sung Kim und Funakoshi Takehiro, fand vier Monate nach der letzten Zusammenkunft im Dezember statt.