Finanzminister verspricht volle Unterstützung für Halbleiterindustrie

Finanzminister Choo Kyung-ho hat volle Unterstützung der Regierung für die einheimische Halbleiterindustrie in Aussicht gestellt.Man betrachte Halbleiter als Reis der Industrie, sagte Choo heute beim Besuch auf dem Pyeongtaek Campus von Samsung Electronics. Auch könnten diese mit einer Lebensader gleichgesetzt werden. Ohne Halbleiter könnten die koreanische Wirtschaft und Industrie nicht funktionieren.Dabei gehe es nicht um ein bestimmtes Unternehmen. Die Regierung werde die Sicherung des „Super Gap“ bei Halbleitern für die Zukunft sowie Wirtschaft und Industrie der Republik Korea mit voller Kraft unterstützen, fügte er hinzu.Choo lobte die Entscheidung von Samsung Electronics, in einen geplanten Cluster von Systemhalbleitern in Yongin 300 Billionen Won oder rund 230 Milliarden Dollar zu investieren. Die zügige Schaffung des Clusters solle unterstützt werden. Hierfür wolle man Investitionen mittels Steueranreizen, einer F&E-Unterstützung, Fachkräfteausbildung sowie Verbesserung von Regulierungen unterstützen.