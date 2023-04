Yun Jae-ok wird neuer Fraktionschef der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Yun Jae-ok, ein dreimal gewählter Abgeordneter, ist zum neuen Fraktionsführer der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) gewählt worden.Bei einer Abstimmung der PPP-Abgeordneten am Freitag erhielt Yun 65 von 109 Stimmen und setzte sich gegen Kim Hack-yong durch, der auf 44 Stimmen kam.Yun wurde im Wahlkreis Dalseo B in Daegu dreimal in die Nationalversammlung gewählt und diente als Vize-Fraktionschef sowie Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für nationale Politik. Bei der 20. Präsidentschaftswahl fungierte er als Leiter des Lagezentrums in der Wahlzentrale der Partei.