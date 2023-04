Photo : YONHAP News

Am Freitag sind in den meisten Gebieten des Landes erhöhte Feinstaubwerte registriert worden.Das nationale Institut für Umweltforschung sagte am Morgen Werte des Feinstaubs PM10, der kleiner als 10 Mikrometer ist, der Warnstufe "sehr schlecht" für die Jeolla-Provinzen und die zentrale Region voraus. Einzig die Gangwon-Provinz im Osten bliebe davon verschont. Für Teile der Gyeongsang-Provinzen wurden Feinstaubwerte auf dem Niveau "schlecht" prognostiziert.Am Nachmittag soll auch gelber Sand aus China auf die koreanische Halbinsel gelangen und die Luftqualität in den westlichen Regionen zusätzlich beeinträchtigen. Bis Samstag sei in den zentral gelegenen Gebieten wegen des gelben Sandes mit hohen Feinstaubwerten zu rechnen.Unterdessen wurden in den betroffenen Gebieten Notmaßnahmen gegen den Feinstaub in Kraft gesetzt. Das Umweltministerium hatte einschränkende Maßnahmen für den Zeitraum 6 bis 21 Uhr am Freitag für Gwangju, Daejeon, die Provinz Süd-Chungcheong und die Provinzen Nord- und Süd-Jeolla erwirkt.