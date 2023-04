Südkorea und USA führen nächste Woche hochrangigen Verteidigungsdialog

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten halten nächste Woche hochrangige Verteidigungsgespräche ab, um Bündnis- und Sicherheitsangelegenheiten zu erörtern.Das südkoreanische Verteidigungsministerium gab am Freitag bekannt, dass beide Länder am 11. und 12. April in Washington den 22. Koreanisch-US-amerikanischen Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) abhalten würden.Beide Seiten werden über die politische Koordinierung zur Eindämmung und Beantwortung der nuklearen und Raketenbedrohung durch Nordkorea, Maßnahmen zur besseren Umsetzung der erweiterten Abschreckung der USA und eine Überarbeitung der maßgeschneiderten Abschreckungsstrategie (TDS) diskutieren. Auch wird die Verstärkung der Kooperation in der Verteidigungswissenschaft und -technologie sowie im Welt- und Cyberraum besprochen.Weitere Themen sind die Verbesserung der Sicherheitskooperation in der Region, einschließlich der trilateralen Sicherheitskooperation mit Japan, der an Bedingungen geknüpfte Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea sowie Wege zur Förderung der Verteidigungszusammenarbeit für die Entwicklung der bilateralen Allianz zu einem globalen, umfassenden strategischen Bündnis.KIDD ist ein Treffen auf hochrangiger Ebene, das für rechtzeitige und wirksame Sicherheitsbesprechungen zwischen Südkorea und den USA im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde.