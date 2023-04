LG Electronics erzielt im Auftaktquartal mit 1,4 Billionen Won größeren Betriebsgewinn als Samsung

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat im Auftaktquartal trotz des globalen Konjunkturrückgangs einen über den Markterwartungen liegenden Betriebsgewinn erzielt.Grund sind die Stabilisierung der Rohstoffpreise und der gestiegene Absatz von Premium-Haushaltsgeräten.Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass sich der Betriebsgewinn im ersten Quartal dieses Jahres nach vorläufigen Schätzungen auf 1,49 Billionen Won oder 1,1 Milliarden Dollar belaufe. Das seien 22,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Der Quartalsumsatz sank um 2,6 Prozent auf 20,4 Billionen Won oder 15,5 Milliarden Dollar.Trotz des Rückgangs entsprechen die Werte jeweils dem zweithöchsten Umsatz und dem dritthöchsten Betriebsgewinn in einem Auftaktquartal.LG übertraf damit zum ersten Mal seit der Einführung der International Financial Reporting Standards (IFRS) im Jahr 2009 beim Betriebsgewinn den einheimischen Rivalen Samsung Electronics.