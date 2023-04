Seoul begrüßt erstmals seit drei Jahren Kreuzfahrt-Touristen

Photo : YONHAP News

Nach einer Corona-bedingten Pause haben erstmals seit drei Jahren Passagiere eines großen Kreuzfahrtschiffs Seoul besucht.Die Stadt Seoul hielt aus diesem Anlass in der Umgebung des Palasts Changdeok eine Begrüßungsveranstaltung ab.Die Mein Schiff 5, ein Kreuzfahrtschiff der deutschen Reederei TUI Cruises mit einer Verdrängung von 98.000 Tonnen, sei in den Hafen von Incheon eingelaufen, teilte die Stadtverwaltung heute mit. Anlässlich des ersten Besuchs von Kreuzfahrt-Touristen in Seoul seit drei Jahren habe sie Blumen und Andenken geschenkt.Etwa 1.000 Kreuzfahrtpassagiere suchten mehrere touristische Attraktionen auf, darunter den Königspalast Gyeongbok, und nahmen an Erlebnisprogrammen wie einem Kochkurs teil. Das Schiff fährt heute Nachmittag in Richtung Taipeh ab.Im Februar reisten 480.000 Touristen nach Südkorea, das sind etwa 380 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.