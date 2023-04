US-Kongress lädt Yoon offiziell zu Rede vor beiden Kammern ein

Photo : YONHAP News

Der US-Kongress hat Präsident Yoon Suk Yeol offiziell dazu eingeladen, in einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern am 27. April eine Rede zu halten.Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Website die Einladung, die im Namen von ihm und drei weiteren führenden Kongressmitgliedern verfasst wurde.Das südkoreanische Außenministerium bestätigte seinerseits am Freitag, dass Yoon formell zu einer Rede in einer gemeinsamen Sitzung des Senats und des Repräsentantenhauses eingeladen wurde. Das offizielle Einladungsschreiben sei am Donnerstag (Ortszeit) über die südkoreanische Botschaft in den USA empfangen worden.Laut dem Außenministerium waren bei den früheren Reden südkoreanischer Staatsoberhäupter vor dem US-Kongress, Kim Young-sam im Jahr 1995, Kim Dae-jung im Jahr 1998, Lee Myung-bak im Jahr 2011 und Park Geun-hye im Jahr 2013, vor dem US-Kongress Einladungen im Namen des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses eingegangen.Yoon wird Ende April zu einem Staatsbesuch in die USA reisen. Am 26. April wird er mit US-Präsident Joe Biden zu einem Spitzentreffen zusammenkommen, anschließend ist ein Staatsdinner geplant.Yoons geplante Rede wird die erste Rede eines südkoreanischen Präsidenten vor dem US-Kongress seit der von Ex-Präsidentin Park im Mai 2013 sein.