Photo : YONHAP News

Die Leitbörse in Seoul hat am Freitag über ein Prozent gewonnen.Der Kospi legte um 1,27 Prozent auf 2.490,41 Zähler zu.Die Stimmung an der Börse habe sich aufgehellt, seit Samsung bekannt gegeben hatte, die Produktion von Speicherchips auf ein vernünftiges Niveau zu kürzen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Lee Kyoung-min von Daishin Securities.