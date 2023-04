USA hörten laut enthüllten Pentagon-Dokumenten offenbar Südkorea und andere Verbündete ab

Photo : YONHAP News

Die USA haben offenbar laut jüngst enthüllten Geheimdokumenten ihres Verteidigungsministeriums Südkorea abgehört.Das Interesse habe dabei Südkoreas Bemühungen im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegolten.Die US-amerikanische Zeitung "The New York Times" berichtete am Samstag über den Fund geheimer Pentagon-Dokumente, die durch soziale Medien verbreitet wurden. Demnach sei im Zusammenhang mit dem Krieg nicht nur Moskau abgehört worden, auch für Informationen aus der Ukraine, Israel, Großbritannien und Südkorea hätten sich die Geheimdienste interessiert.Zwei der durchgestochenen Dokumente handelten von internen Beratungen Südkoreas darüber, ob den USA Artillerie-Geschosse für den Krieg in der Ukraine geliefert werden sollten, trotz der Politik, keine tödlichen Waffen liefern zu wollen.Laut dem Zeitungsbericht seien der frühere nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han und der frühere außenpolitische Chefberater im Präsidialamt, Yi Mun-hui, bei einer Diskussion über Bedenken abgehört worden, dass schließlich nicht die USA die Munition einsetzen würden. Auch seien Bedenken erörtert worden, dass es vor dem Staatsbesuch von Präsident Yoon Seok Yeol in den USA in diesem Monat deswegen Missverständnisse geben könnte.Zu den Abhörmethoden wurden in den Dokumenten laut dem Zeitungsbericht ebenfalls Angaben gemacht. Demnach habe es sich um eine Fernmeldeaufklärung gehandelt, das heißt, dass Telefongespräche abgehört oder elektronische Botschaften abgefangen wurden.