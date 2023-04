Präsidialamt will mit USA über Berichte über abgefangene Kommunikation sprechen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will mit den USA über Berichte sprechen, nach denen Südkorea abgehört wurde.Das sagte ein hoher Beamter des Präsidialamtes am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Seoul. Südkoreas Präsidialamt werde darauf reagieren, indem ähnliche Vorfälle und Reaktionen anderer Staaten untersucht würden.Am Sonntag sei laut Berichten eine Sitzung unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong einberufen worden, um über den Bericht der Zeitung "The New York Times" zu sprechen. Diese hatte zuvor von enthüllten Pentagon-Dokumenten berichtet, nach denen die USA Südkorea wegen dessen Bedenken über Munitionslieferungen, die möglicherweise an die Ukraine gehen könnten, abgehört hätten.Präsident Yoon Suk Yeok habe den Beamten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap aufgetragen, die Angelegenheit gründlich zu überprüfen.Das Präsidialamt bekräftigte außerdem das unveränderte Prinzip, dass keine tödlichen Waffen für den Krieg in der Ukraine geliefert würden.Hintergrund sind Angaben in den enthüllten Dokumenten, wonach intern über die Möglichkeit gesprochen worden sei, mittels einer Lieferung von Artillerie-Munition an Polen die Ukraine schnell mit Munition versorgen zu können.