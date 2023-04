Son Heung-min erzielt als erster asiatischer Spieler 100 Premier League-Tore

Photo : YONHAP News

Song Heung-min von Tottenham Hotspur hat 100 Tore in der englischen Premier League (EPL) erzielt.Im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (Ortszeit) traf Son in der 10. Minute zur 1:0-Führung seines Vereins.Es war Sons siebter Ligatreffer in der laufenden Saison und der 100. Treffer in der Premier League insgesamt. Der Südkoreaner wechselte im August 2015 zu Tottenham, nachdem er in der deutschen Bundesliga 41 Ligatreffer verzeichnet hatte.Nach seinem Debüt-Tor im Spiel gegen Crystal Palace am 20. September 2015, seinem zweiten Spiel in der EPL, erreichte Son nun in acht Spielzeiten oder sieben Jahren und sieben Monaten bei Tottenham den Meilenstein von 100 Toren.Son ist der 34. Spieler und der erste asiatische Spieler, der die 100-Tore-Marke in der englischen Premier League knacken konnte.Tottenham siegte mit 2:1 über Brighton.