Sechster Mpox-Fall in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der sechste Fall von Mpox, früher monkeypox (Affenpocken), bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass eine einheimische Person am 6. April wegen des Verdachts auf eine Mpox-Infektion einem öffentlichen Gesundheitszentrum gemeldet worden sei. Am 7. April habe es ein positives Testergebnis gegeben.Weil die Person nach dem Ergebnis einer epidemiologischen Untersuchung in den letzten drei Monaten nicht ins Ausland gereist war, handelt es sich vermutlich um den ersten lokal übertragenen Mpox-Fall in Südkorea.Die Person sagte bei der Untersuchung, dass sie seit Ende März Symptome wie Hautausschlag gehabt habe. Daher könnte es mehrere Kontaktpersonen geben.Nach Angaben der Behörde werde zurückverfolgt, mit wem die infizierte Person wann in Kontakt gekommen war. Die identifizierten Kontaktpersonen würden je nach Grad ihrer Exposition in Gruppen mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko eingeteilt und betreut.Die infizierte Person befindet sich derzeit in einem Krankenhaus zur Mpox-Behandlung, der Allgemeinzustand wird als stabil beschrieben.In Südkorea war die Mpox-Warnung nach der Bestätigung des ersten Falls im vergangenen Juni auf „Vorsicht“, die zweitniedrigste Stufe, erhöht worden. Inzwischen wurde die Warnung auf die niedrigste Stufe gesenkt, da sich die Lage stabilisiert hatte.Im Gegensatz zu Covid-19 hat Mpox ein geringes Übertragungsrisiko und eine Sterblichkeitsrate von weniger als einem Prozent aufzuweisen.Die KDCA will am Mittwoch die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung zum sechsten Mpox-Fall vorlegen.