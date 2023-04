Sterbliche Überreste von Unabhängigkeitskämpfer Hwang Ki-hwan auf Nationalfriedhof in Daejeon beigesetzt

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste eines in den USA verstorbenen koreanischen Unabhängigkeitskämpfers werden 100 Jahre nach seinem Tod heute auf dem Nationalfriedhof in Daejeon beigesetzt.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte mit, dass die aus New York überführten Überreste des Patrioten Hwang Ki-hwan heute Nachmittag zum Nationalfriedhof in Daejeon gebracht würden. Aus diesem Anlass gebe es eine Zeremonie.Am Flughafen Incheon fand eine Empfangszeremonie statt.Der Unabhängigkeitsaktivist ist auch deshalb weit bekannt, weil er als Vorbild für den Protagonisten einer berühmten Fernsehserie gedient haben soll.Hwang kämpfte während seines Studiums in den USA als US-Soldat im Ersten Weltkrieg. Er gründete 1920 als Propaganda-Leiter einer koreanischen Gruppierung in Paris eine Zeitschrift, um die Welt auf die Notwendigkeit der Unabhängigkeit Koreas aufmerksam zu machen. Danach diente er in London als Beauftragter des Außenministeriums der Provisorischen Regierung der Republik Korea.Er starb im Jahr 1923 in New York an den Folgen einer Herzerkrankung. Ihm wurde 1995 ein Verdienstorden für die Staatsgründung verliehen.