Nordkorea antwortet vierten Tag in Folge nicht auf regelmäßige Anrufe Südkoreas

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den vierten Tag in Folge nicht auf regelmäßig stattfindende Telefonate mit Südkorea geantwortet.Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungs- und des Verteidigungsministeriums am Montag kamen die Telefonate zum Arbeitsbeginn um 9 Uhr über das innerkoreanische Verbindungsbüro und die militärischen Kommunikationsleitungen nicht zustande, weil Nordkorea nicht reagierte.Süd- und Nordkorea führen täglich um 9 und 17 Uhr über das innerkoreanische Verbindungsbüro Telefonate, ihre Militärs um 9 und 16 Uhr über ihre Kommunikationsleitungen.Der Grund für Nordkoreas ausbleibende Reaktion ist nicht bekannt. Zwar wurden technische Probleme als möglicher Grund vermutet. Da Nordkorea seit mehreren Tagen nicht reagiert hat, liegt jedoch die Vermutung nahe, dass der Norden das Gespräch bewusst verweigert. Möglicherweise handelt es sich um einen Protest gegen die jüngsten südkoreanisch-amerikanischen Militärübungen und die Veröffentlichung eines Berichts über Menschenrechte in Nordkorea durch Südkorea.