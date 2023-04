Außenminister Südkoreas und Indiens einig über Weiterentwicklung der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Freitag in Indien mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar bilaterale Gespräche geführt.Park reiste anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Indien in das südasiatische Land.Beim Treffen in Neu-Delhi hätten sich beide Minister geeinigt, die besondere strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern substanziell zu entwickeln, teilte das südkoreanische Außenministerium am Samstag mit.Park sagte, dass Indien als Vorsitzland der Gruppe der Zwanzig beim Umgang mit globalen Herausforderungen eine Schlüsselrolle spiele. Südkorea wolle als Mitglied der G20 aktiv kooperieren, damit Indien den Vorsitz erfolgreich führe.Dem Außenministerium zufolge nahmen beide Minister zur Kenntnis, dass beide Staaten sowohl bei der Verbesserung der Resilienz von Lieferketten als auch in der Verteidigungsindustrie und in Spitzentechnologie-Bereichen, darunter Weltraum, IT und Biotechnologie, ihre Kooperation vertieft hätten. Sie hätten vereinbart, anlässlich des 50. Jubiläums der Beziehungsaufnahme die Zusammenarbeit bei der Wirtschaftssicherheit und in Wissenschaft und Technologie auszubauen.Park traf am Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Indien ein. Er besuchte auch das Wirtschaftszentrum im Süden Indiens, Chennai, um koreanische Geschäftsleute zu treffen.Südkorea und Indien hatten 1973 diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Anlässlich des Südkorea-Besuchs von Premierminister Narendra Modi im Jahr 2015 hatten beide Staaten ihre strategische Partnerschaft zu einer besonderen strategischen Partnerschaft hochgestuft.