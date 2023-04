Ramyeon-Exporte erreichen im Auftaktquartal Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren koreanischer Instant-Nudeln Ramyeon haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen neuen Rekordstand in einem Auftaktquartal erreicht.Nach Angaben des Zollamtes und der Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) wurden von Januar bis März nach vorläufigen Schätzungen Ramyeon-Produkte im Wert von 208 Millionen Dollar ausgeführt.Das entspricht einem Zuwachs von 14,3 Prozent gegenüber dem im Auftaktquartal letzten Jahres verzeichneten bisherigen Rekord.Die Ramyeon-Exporte im ersten Quartal hatten seit 2015 stets zugenommen. Nach 50,77 Millionen Dollar im Auftaktquartal 2015 wurde im ersten Vierteljahr 2018 zum ersten Mal die Marke von 100 Millionen Dollar übertroffen. Im ersten Quartal dieses Jahres wurde die 200-Millionen-Dollar-Schwelle überschritten.Der Exportzuwachs wird unter anderem auf die Verbreitung koreanischer Kulturinhalte zurückgeführt. Die weltweite Vergrößerung des Marktes für Fertignahrung während der Corona-Pandemie wird als weiterer möglicher Grund angeführt.