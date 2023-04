Seoul Mobility Show 2023 geht zu Ende

Photo : YONHAP News

Die Seoul Mobility Show, die größte Messe der Mobilitätsindustrie in Südkorea, ist am Sonntag zu Ende gegangen.Nach Angaben des Organisationskomitees wurde die Seoul Mobility Show 2023, die ab dem 31. März zehn Tage lang im Ausstellungskomplex Kintex in Goyang stattfand, nach vorläufigen Schätzungen von 510.000 Menschen besucht. Die Besucherzahl hat sich verglichen mit 2021 etwa verdoppelt.An der Messe nahmen 163 Unternehmen und Institutionen aus zwölf Ländern teil.Zwölf Automobilmarken, darunter Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz, BMW und Tesla, stellten etwa 90 Modelle zur Schau.Im Bereich der neuen Mobilität nahmen neun Unternehmen, darunter Ghost Robotics Technology und SK Telecom, teil.Beim Seoul Mobility Award zur Auszeichnung innovativer Unternehmen und Technologien in der Mobilitätsindustrie gewann ein Solid-State Lidar der Firma SOSLAB den Großen Preis.