Seoul will auf Yeouido Anlegeplatz für 1.000-Tonnen-Kreuzfahrschiff einrichten

Photo : YONHAP News

Auf Yeouido in Seoul wird Anfang nächsten Jahres ein Anlegeplatz eingerichtet, an dem ein 1.000-Tonnen-Kreuzfahrschiff anlegen kann.Zudem wird eine regelmäßige Schiffsverbindung zwischen dem Fluss Han und der Gyeongin Ara Wasserstraße eröffnet.Ein Projekt zum Bau eines neuen Anlegeplatzes im Hangang Park auf Yeouido gab die Stadt Seoul am Sonntag bekannt.Der Anlegeplatz auf Yeouido stellt den ersten Schritt für die Schaffung einer Westmeer-Wasserstraße dar, ein wichtiges Teilprojekt des sogenannten „Great Han River Project“, ein von Bürgermeister Oh Se-hoon vorangetriebenes Projekt.Noch vor der im ersten Halbjahr 2026 geplanten Eröffnung des Seouler Hafens will die Stadtverwaltung zunächst einen Anlegeplatz auf Yeouido bauen, um die für den Schiffsverkehr zwischen dem Fluss Han und der Ara Wasserstraße erforderliche Infrastruktur auszubauen und den Schiffsverkehr zu beleben.Im April wird mit den Arbeiten an einem Entwurf begonnen, damit der Anlegeplatz bis nächstes Jahr fertiggestellt werden kann. Nach einem Probelauf im Januar nächsten Jahres soll die Anlage im Februar in Betrieb genommen werden.Zugleich will die Stadtverwaltung eine Linienschiffsverbindung zwischen dem Fluss Han und der Ara Wasserstraße einführen. Die Basisstrecke soll vom Anlegeplatz auf Yeouido über den Ara Gimpo Passagierterminal bis zum Ara Incheon Passagierterminal verlaufen. Später soll die Strecke in Kooperation mit privaten Reedereien und den benachbarten Gebietskörperschaften schrittweise bis zu den Inseln vor der Westküste erweitert werden.