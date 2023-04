Früherer UN-Chef Ban wird Abschlussrede an Harvard Kennedy School halten

Photo : YONHAP News

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wird bei den Abschlussfeierlichkeiten der Harvard Kennedy School im Mai eine Rede halten.Die Harvard Kennedy School gab am Sonntag (Ortszeit) bekannt, dass Ban ihre entsprechende Bitte akzeptiert habe.Wie verlautete, sei Ban der erste Südkoreaner, der als Redner von der Kennedy School eingeladen wurde.Die Harvard Kennedy School ist eine Graduiertenschule für Public Policy an der amerikanischen Harvard-Universität.Ban erhielt 1984 an der Kennedy School einen Abschluss und diente 2017 als Angelopoulos Global Public Leaders Fellow der Schule.