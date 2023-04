Musiksendung „Music Bank“ erfreut sich in Paris großer Beliebtheit

Photo : KBS News

Die Musiksendung „Music Bank“ von KBS hat sich in Paris präsentiert.K-Pop-Fans aus ganz Europa kamen herbei, alle 33.000 Eintrittskarten waren ausverkauft.Vor dem Monument Grande Arche in Paris bildeten sich lange Schlangen, deren Ende kaum zu erkennen war. Es sind europäische Fans, die sich versammelt haben, um Music Bank World Tour zu erleben.K-Pop-Fans aus Spanien sagten, sie seien gekommen, um „The Boyz“ und „Stray Kids“ zu sehen.Auch Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern kamen, sind angesichts der Begeisterung erstaunt.Gérald aus Paris sagte, der K-Pop scheine Menschen und Kontinente miteinander zu vereinen, und auch die junge Generation und seine Generation. Dies sei sehr gut.Die 33.000 Sitzplätze waren früh ausverkauft.I.N, Mitglied der Band „Stray Kids“, sagte, es sei eine große Ehre für ihn, in einer großen Konzerthalle auftreten zu können. Er möchte heute auf der Bühne Spaß haben und einen guten Auftritt hinlegen.Jang Won-young von „Ive“ sagte, sie sei sehr aufgeregt. Sie möchte in Zukunft mehr Gelegenheiten haben, Fans auf der ganzen Welt, einschließlich solcher in Paris, zu treffen.Die Moderation der Show übernahm Schauspieler Park Bo-gum, der auch in Paris beliebt ist.Die Sängerinnen und Sänger füllten die Bühne alleine ohne Tänzerinnen und Tänzer aus. Die europäischen Fans genossen die Auftritte, indem sie bei Liedern mit koreanischen Texten mitsangen.Die Aufführung erreichte ihren Höhepunkt, als zum Schluss „Stray Kids“ auftraten.Die südkoreanische Botschaft in Frankreich und KBS luden Vertreter der französischen Regierung und ausländischer Botschaften zu dem Konzert ein und organisierten auch eine Veranstaltung, um den Willen zur Austragung der Expo 2030 in Busan zu demonstrieren.Kim Deok-jae, Vizepräsident von KBS, erklärte, die Veranstaltung geplant zu haben, um durch Music Bank die Kraft der koreanischen Kultur und den weltweiten Einfluss der K-Popmusik direkt zu zeigen.Die Ausgabe Music Bank World Tour in Paris wird am 5. Mai ausgestrahlt.