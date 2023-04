Internationales Gemeinsame Operation Südkoreas und der USA zur Beschlagnahme von durch Nordkorea gestohlenen Kryptowährungen

CNN hat vorgestellt, wie Agenten des südkoreanischen Geheimdiensts NIS und Ermittler des US-amerikanischen Blockchain-Unternehmens Chainalysis im Januar eine Geldwäsche von Kryptowährungen durch Nordkorea verhindert haben.



Laut einem Bericht des US-Senders am Sonntag (Ortszeit) entdeckte ein südkoreanisch-amerikanisches Untersuchungsteam in einem Büro in Pangyo in der Provinz Gyeonggi Online-Aktivitäten, um von nordkoreanischen Hackern gestohlene Kryptowährungen auf Konten zu transferieren, wo sie in Dollar oder Yuan umgetauscht werden können.



Das gemeinsame Untersuchungsteam verfolgte Monate lang den Diebstahl von 100 Millionen Dollar bei der US-Kryptofirma Harmony durch nordkoreanische Hacker. Das Team konnte einen Teil davon, eine Million Dollar, unmittelbar vor der Geldwäsche auffinden, daraufhin fror die US-Justizbehörde das Geld ein.



Laut Chainalysis wurden letztes Jahr 3,8 Milliarden Dollar in Kryptowährungen in der Welt gestohlen, etwa die Hälfte, 1,7 Milliarden Dollar, von nordkoreanischen Hackern.