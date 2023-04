Regierung will bis 2030 13,5 Billionen Won in Halbleiter und weitere Schlüsselbereiche investieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will für 40 ausgewählte Projekte in elf Schlüsselbereichen von Investitionen, darunter Halbleiter, jedes Jahr 70 Prozent des Budgets für neue Forschung und Entwicklung bereitstellen.Ziel ist es, bis 2030 13,5 Billionen Won oder 10,2 Milliarden Dollar zu investieren.Eine entsprechende Ausrichtung eines sogenannten Super gap-Projekts für die industrielle Transformation legte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie heute bei einem Treffen von CTOs (Chief Technology Officer) fest.Das Ministerium wählte 34 Aufgaben und 40 Projekte in elf wichtigen Investitionsbereichen aus. Das sind Halbleiter, Displays, sekundäre Batterien, Zukunftsmobilität, Schlüsselmaterialien, fortschrittliche Fertigung, intelligente Roboter, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie, hochmoderne Biotechnologie, Nuklearenergie der nächsten Generation und neue Energien.Das Ministerium wird die operative Befugnis für das Projekt einer Projektmanager-Gruppe einräumen, an der sich Markt- und Industrieexperten beteiligen, und sie die Federführung im gesamten Prozess übernehmen lassen.