US-Außenministerium: USA bekräftigen in Gesprächen mit Verbündeten und Partnern Engagement

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat nach dem scheinbaren Leak geheimer Militärdokumente das Gespräch mit Verbündeten und Partnern gesucht.Diese dienten der Rückversicherung, sagte der stellvertretende Amtssprecher Vedant Patel am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington.Der Sprecher war gefragt worden, ob die USA Gespräche im südkoreanischen Präsidialamt abgehört hatten.Er bekräftigte das eiserne Versprechen gegenüber Südkorea und wies darauf hin, dass bei Kontakten auf hoher Ebene über die Angelegenheit gesprochen werde. Dabei werde den Verbündeten und Partnern versichert, dass die USA zum Schutz geheimdienstlicher Informationen und der Sicherstellung vertrauensvoller Partnerschaften entschlossen seien.Zur Kritik in Südkorea, wonach die USA einen Verbündeten ausgespäht hätten, sagte der Sprecher, dass Südkorea einer der wichtigsten Verbündeten in der Region sei und beide Länder gemeinsame Werte teilten.Auf die Frage, ob die Veröffentlichung der Dokumente Einfluss auf den Staatsbesuch von Präsident Yoon Seok Yeol haben werde, reagierte der Sprecher mit dem Hinweis auf ein sehr enges bilaterales Verhältnis. Präsident Joe Biden und die First Lady sowie Außenminister Tony Blinken freuten sich darauf, ihre südkoreanischen Gegenüber während Yoons Staatsbesuch begrüßen zu dürfen.