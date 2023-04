Für Dienstag starker Wind und Regen vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Das Wetteramt hat für den heutigen Dienstag starken Wind und Regen vorhergesagt.Auch mit Gewittern sei zu rechnen, warnte Korea Meteorological Administration.Zunächst werde es ab Dienstagmorgen in der Hauptstadtregion zu regnen beginnen. Am Nachmittag soll es in den meisten Gebieten des Landes regnen.In der Hauptstadtregion, in den Binnengebieten der Gangwon-Provinz und der Provinz Nord-Chungcheong sei mit fünf bis 20 Millimetern Regen zu rechnen. In anderen Gegenden des Landes soll es rund fünf Millimeter Regen geben.Dazu weht nach Angaben des Amtes an der West- und Ostküste kräftiger Wind mit Geschwindigkeiten von über 20 Metern pro Sekunde.Der Regen soll sich mit gelbem Staub aus China vermischen, teilte die Wetterbehörde weiter mit.