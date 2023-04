Abhörvorwürfe: Präsidialamt will bei Bedarf USA um passende Maßnahmen bitten

Photo : YONHAP News

Angesichts des Verdachts gegen die US-Regierung, Gespräche eines leitenden Beamten des südkoreanischen Büros für nationale Sicherheit abgehört zu haben, hat das Präsidialamt in Seoul die Klärung des Sachverhalts als vorrangige Aufgabe bezeichnet.Es handele sich nicht um eine feststehende Tatsache, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Montag gegenüber Reportern.Die meisten angeblich durchgesickerten Unterlagen handelten vom russisch-ukrainischen Krieg. In den USA werde auch die Möglichkeit zur Sprache gebracht, dass ein Teil davon verändert oder manipuliert worden sei.Nachdem beide Länder (Südkorea und die USA) die Situation geklärt hätten, wolle man bei Bedarf die USA um geeignete Maßnahmen bitten.Sollte es Kräfte geben, die diesen Vorfall zu übertreiben oder zu verzerren versuchten, um das Bündnis im Vorfeld des südkoreanisch-amerikanischen Gipfels zu erschüttern, würden sie auf den Widerstand vieler Bürger stoßen, hieß es weiter.Der Meinung, dass die Sicherheit des Präsidialamts nach dem Umzug in den Bezirk Yongsan schwächer geworden sei, stimmte der Beamte nicht zu.