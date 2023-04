Südkorea und USA halten hochrangigen Verteidigungsdialog ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten hochrangige Verteidigungsgespräche ab.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium findet der 22. Koreanisch-US-amerikanische Integrierte Verteidigungsdialog (KIDD) am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) in Washington statt.Daran nehmen der stellvertretende Minister für nationale Verteidigungspolitik im südkoreanischen Verteidigungsministerium, Heo Tae-keun, der stellvertretende Verteidigungsminister der USA für Indopazifische Sicherheitsangelegenheiten, Ely Ratner, und weitere führende Beamte für Verteidigung und Auswärtiges beider Länder teil.Beide Seiten werden über die Koordinierung ihrer Politik zur Abschreckung und Beantwortung der nuklearen und Raketenbedrohung durch Nordkorea, die bessere Umsetzung der erweiterten Abschreckung, einschließlich des „nuklearen Schirms“, sowie eine Überarbeitung der maßgeschneiderten Abschreckungsstrategie diskutieren.Auch wird die Verbesserung der Sicherheitskooperation in der Region, einschließlich der trilateralen Sicherheitskooperation mit Japan, thematisiert.