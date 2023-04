Kultur Bremer Philharmoniker treten erstmals in Südkorea auf

Die Bremer Philharmoniker planen anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland eine Konzerttournee in Südkorea.



Credia Music & Artists, eine koreanische Konzertagentur, gab am Dienstag bekannt, dass das 200 Jahre alte deutsche Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Marko Letonja am 25. April in der Konzerthalle im Seoul Arts Center auftreten werde. Auch in Busan, Daegu und Sejong seien Konzerte geplant.



Es ist das erste Mal, dass die Bremer Philharmoniker in Südkorea Konzerte geben.



Bei der Tournee werden Violinistin Lim Ji-young und Cellist Mun Tae-guk zusammen mit dem Orchester auftreten. Es werden ausschließlich Werke von Johannes Brahms gespielt.