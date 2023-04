Photo : YONHAP News

In Südkorea wird heute das 104. Gründungsjubiläum der Provisorischen Regierung der Republik Korea gefeiert.Die Provisorische Regierung sei eine feste Wurzel der „Republik Korea“, die frei sei und gedeihe, sagte Ministerpräsident Han Duck-soo heute bei einer Jubiläumszeremonie im Unabhängigkeitspark im Seouler Bezirk Seodaemun.Die Provisorische Regierung sei mit dem innigen Wunsch des koreanischen Volks nach der Unabhängigkeit ins Leben gerufen worden, der durch die Bewegung des ersten März bestätigt worden sei, hieß es.Han äußerte weiter, dass die Provisorische Regierung erstmals den Staatsnamen „Republik Korea“ benutzt und eine demokratische Republik als Staatsform gewählt habe. Dabei habe sie auch die Freiheit und Gleichheit sowie das Wahlrecht der Bürger verkündet. Das sei der Beginn einer neuen Geschichte gewesen, in der die Volkssouveränität geschaffen und demokratische Fähigkeiten entwickelt worden seien.Man sage zwar, dass sich Südkorea derzeit in einer schwierigen Lage befinde. Das Land sei jedoch stark genug, um in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaftskraft und Verteidigungskraft, zu den zehn mächtigsten Staaten der Welt zu zählen, betonte Han. Er versprach, den Willen der patriotischen Märtyrer zu übernehmen und die Krise zu überwinden.