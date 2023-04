Ausstattung von Pflegeeinrichtungen für Senioren mit Überwachungskameras wird Pflicht

Photo : YONHAP News

Die Einrichtungen für die Langzeitpflege in Südkorea sollen künftig mit Überwachungskameras ausgestattet sein.Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt teilte mit, dass entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Gesetz über Langzeitpflege-Versicherungen für ältere Menschen heute auf der Kabinettssitzung gebilligt worden seien.Nach dem Änderungsentwurf sind die Langzeitpflege-Einrichtungen dazu verpflichtet, Überwachungskameras zu installieren, um einer Misshandlung von Senioren vorbeugen zu können.Wird die Ausrüstung nicht installiert, kann eine Geldstrafe in Höhe von bis zu drei Millionen Won (rund 2.280 Dollar) drohen. Im Falle der Verletzung der Installations- und Verwaltungsstandards oder der Verweigerung einer Forderung nach der Einsicht in Videoaufnahmen droht eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Won.Die neuen Bestimmungen werden am 22. Juni in Kraft treten.