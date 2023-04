Südkorea, USA und Japan halten erstmals seit drei Jahren trilaterale Verteidigungsgespräche ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan werden erstmals seit drei Jahren wieder trilaterale Sicherheitsgespräche auf hochrangiger Ebene abhalten.Die 13. trilateralen Verteidigungsgespräche (DTT) zwischen Südkorea, den USA und Japan würden am Freitag in Washington stattfinden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul heute mit.Die DTT hatten bis 2020 stattgefunden, waren jedoch aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan seit 2021 ausgesetzt.Südkoreas Chefdelegierter ist Heo Tae-keun, stellvertretender Minister für nationale Verteidigungspolitik im Verteidigungsministerium. Seine Gegenüber sind Ely Ratner, stellvertretender Verteidigungsminister der USA für Indopazifische Angelegenheiten, und Kazuo Masuda, Generaldirektor des Büros für Verteidigungspolitik des japanischen Verteidigungsministeriums.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium werden beim anstehenden Treffen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, die regionale Sicherheitslage und die Ausrichtung der Verteidigungs- und Militärkooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan erörtert.