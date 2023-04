Seoul fordert Tokio zu sofortiger Rücknahme dessen Gebietsanspruchs auf Dokdo auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Japan dazu aufgefordert, dessen im diplomatischen Blaubuch erneut erhobenen Gebietsanspruch auf Dokdo unmittelbar zurückzunehmen.Nach der Veröffentlichung des Papiers durch die japanische Regierung am Dienstag bestellte das Außenministerium den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, Naoki Kumagai, ein, um Protest einzulegen.Ein Ministeriumssprecher teilte zudem in einer Stellungnahme mit, die Regierung protestiere mit Nachdruck dagegen, dass die japanische Regierung im diplomatischen Blaubuch ihren ungerechtfertigten Territorialanspruch auf Dokdo wiederholt habe. Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium.Die Regierung erkläre, dass sie auch künftig auf jeglichen ungerechtfertigten Anspruch Japans entschlossen reagieren werde, betonte der Sprecher.