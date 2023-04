Verteidigungsministerium nimmt wegen Waldbrand in Gangneung seine Katastrophenschutzzentrale in erster Stufe in Betrieb

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat angesichts der Ausbreitung eines Waldbrandes in Gangneung in der Provinz Gangwon seine Zentrale für Katastrophenschutz in erster Stufe in Betrieb genommen.Demnach bereiten Truppeneinheiten im Einflussbereich des Waldbrandes auf Wunsch der Gebietskörperschaft die Bereitstellung der Ausrüstung, darunter Feuerwehrfahrzeuge, vor oder bieten Unterstützung an.Heute um 8.30 Uhr brach in Nangok-dong in Gangneung ein Waldbrand aus. Die nationale Forstbehörde gab die Alarmstufe 3 wegen des Waldbrandes aus.Nach vorläufigen Schätzungen der Provinz Gangwon wurden 40 Häuser und 1,7 Millionen Quadratmeter Waldfläche durch die Flammen beschädigt.Etwa 300 Einwohner aus 147 Haushalten wurden evakuiert.