Kospi legt um fast 1,5 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Dienstag um fast 1,5 Prozent zugelegt.Der Index rückte um 1,42 Prozent auf 2.547,86 Zähler vor. Die Hauptbörse konnte damit den dritten Handelstag in Folge zulegen.Die US-Börsen hätten frühere Verluste ausgeglichen, da es angesichts der Daten zur US-Wirtschaft, die eine Wachstumsverlangsamung signalisierten, in psychologischer Hinsicht eine Marktstabilität gebe. Dies habe die koreanische Börse positiv beeinflusst, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.