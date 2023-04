Photo : YONHAP News

Gelber Sand aus China hat die Feinstaubwerte in den meisten Gebieten Südkoreas auf die Stufe "sehr schlecht" steigen lassen.Es wird damit gerechnet, dass am Mittwoch weiterhin gelber Sand aus China nach Korea gelangt. Die Behörden warnten vor einem Feinstaubgehalt in der Luft von mehr als 150 Mikrogramm pro Kubikmeter.Am Morgen lagen die Werte in Seoul bei 200 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Gwangju waren es 467 Mikrogramm.Laut der Vorhersage des Wetteramtes Korea Meteorological Administration wird das Land auch am Donnerstag unter dem Einfluss des gelben Sandes aus China stehen.Am Mittwoch soll es sonnig sein, die Temperaturen am Nachmittag werden zwischen 13 und 21 Grad liegen. Damit ist es zwei bis fünf Grad kälter als am Vortag.