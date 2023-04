Erster Spatenstich für erstes reines E-Auto-Werk in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat den ersten Spatenstich für den Bau der ersten reinen Elektroauto-Fabrik in Südkorea gefeiert.Die Unternehmensgruppe veranstaltete am Dienstag in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi eine Zeremonie zur Grundsteinlegung. Anwesend waren etwa 200 Personen, darunter Präsident Yoon Suk Yeol und Regierungsvertreter, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und Mitarbeiter und Manager von Hyundai Motor und Kia sowie Zulieferern.Die geplante Fabrik wird das erste reine E-Auto-Werk in Südkorea sein. Es ist das erste Mal seit 1994, dass die Hyundai Motor Group in Südkorea eine Fabrik zur Produktion von Fahrzeugen baut.Der Konzern will eine Billion Won (755 Millionen Dollar) für den Bau des Werks auf einem 99.000 Quadratmeter großen Gelände einsetzen. Dort soll im zweiten Halbjahr 2025 mit der Massenproduktion begonnen werden, die Produktionskapazität soll bei bis zu 150.000 Einheiten im Jahr liegen.Yoon sagte bei der Zeremonie, die Automobilindustrie, die Südkoreas Wirtschaftswachstum angetrieben habe, müsse proaktiv auf den Paradigmenwechsel reagieren. Die Regierung werde politische Unterstützung, einschließlich der Forschung und Entwicklung sowie steuerlicher Anreize, anbieten, damit sich Unternehmen schnell an diesen revolutionären Wandel anpassen könnten.