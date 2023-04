Photo : YONHAP News

Die USA nehmen nach Worten ihres Verteidigungsministers Lloyd Austin den mutmaßlichen Geheimdienst-Leak "sehr ernst".Die USA würden mit ihren Verbündeten und Partnern weiterhin eng zusammenarbeiten, nichts könne die USA jemals davon abhalten, ihre Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das sagte Austin am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Außenminister Antony Blinken in Washington. Beide hatten dort ihre philippinischen Amtskollegen zu Gesprächen empfangen.Der Verteidigungsminister habe nach eigenen Angaben von der Veröffentlichung der Geheimpapiere am Morgen des 6. April erfahren. Seither habe er täglich mit hohen Beamten seines Ministeriums darüber gesprochen.Er habe dringende ressortübergreifende Maßnahmen angeordnet. Das Pentagon habe sich in der Angelegenheit an das Justizministerium gewandt, das Ermittlungen eingeleitet habe.Die dem Verteidigungsministerium bekannten Materialien würden sich auf den Zeitraum 28. Februar bis 1. März beziehen. Der Minister versprach umfassende Ermittlungen zu Quelle und Umfang des Leaks.