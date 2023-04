IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2023 auf 1,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte laut der neuesten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) dieses Jahr um 1,5 Prozent wachsen.Die Organisation setzte in ihrem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent herab. Noch im Januar war mit 1,7 Prozent gerechnet worden.Die korrigierte Prognose bleibt hinter der Prognose des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) von 1,8 Prozent und den Prognosen der südkoreanischen Regierung, der Zentralbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 1,6 Prozent zurück.Der IWF korrigierte auch seine Wachstumsaussichten für Deutschland und Japan gegenüber den Werten im Januar nach unten.Dagegen wurden die Prognosen für die USA, Großbritannien, Italien und Spanien angehoben. Die Wachstumsprognose für die Gruppe von 41 fortgeschrittenen Volkswirtschaften stieg demnach von 1,2 Prozent im Januar auf 1,3 Prozent.Zugleich wurde die Prognose für die Weltwirtschaft um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gesenkt.Der IWF erwartete, dass die mittelfristige Wachstumsrate der Weltwirtschaft, die Wachstumsrate in fünf Jahren, bei drei Prozent liegen werde. Das entspricht dem niedrigsten Wert seit der ersten Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks des IWF im April 1990.Nach einzelnen Ländern betrachtet, prognostizierte die Organisation 1,6 Prozent Wachstum für die USA in diesem Jahr, 0,3 Prozent für Großbritannien und 0,1 Prozent für Deutschland. Die japanische Wirtschaft könnte um 1,3 Prozent zulegen, die chinesische um 5,2 Prozent.Hinsichtlich der globalen Wirtschaftslage in diesem Jahr sprach die Institution von einem steinigen Weg zur Erholung.