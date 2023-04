Nordkorea will Raumfahrtentwicklung vorantreiben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Absicht bekundet, Projekte für die Raumfahrtentwicklung voranzutreiben.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA verwies am Mittwoch zum internationalen Tag der Raumfahrt in einem Bericht auf das grundlegende Prinzip des Weltraumrechts, dass der Weltraum ein globales Gemeingut sei.Auf das Universum gebe es kein Monopol, Nordkoreas regierende Partei und die Regierung hätten das feste Ziel, das Land zur Raumfahrtnation von Weltrang zu entwickeln.Nordkoreas Raumfahrtprogramme würden im Einklang mit dem Weltraumrecht lebhafte Fortschritte machen. Demnach habe ein souveräner Staat das Recht auf die friedliche Nutzung des Weltalls, hieß es.Der Bericht deckt sich mit Nordkoreas Ankündigung im vergangenen Dezember, dass die Vorbereitungen für den ersten Aufklärungssatelliten bis April 2023 abgeschlossen würden.Der internationale Tag der Raumfahrt wird jährlich am 12. April gefeiert. Damit wird an den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin und den ersten Flug eines Menschen ins All im Jahr 1961 erinnert.